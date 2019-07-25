Курс долара на міжбанку стабілізувався на низькому рівні

Курс долара на міжбанку в продажу 25 липня 2019 року не змінився - 26,47 гривень за долар, курс купівлі - 25,44 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,4450 - 25,4750 грн/долар, євро 28,4500 - 28,4835 грн/євро, російський рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4450 25,4750

EUR/UAH 28,4500 28,4835

RUB/UAH 0,4030 0,4036

Нагадаємо, 24 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,4400 - 25,4700 грн/долар, євро 28,3630 - 28,3939 грн/євро, російський рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 2548,7337 гривень за 100 доларів (-2,8963 гривень).