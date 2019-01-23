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Курс долара на міжбанку розвернувся до зростання

Новини » Фінанси    23.01.2019 - 13:45
Курс долара на міжбанку розвернувся до зростання
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс піднявся до 27,90 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 23 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,92 грн/долар, купівлі до 27,88 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 31,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,6400 - 27,6900 грн/долар, євро 31,3944 - 31,4447 грн/євро, російський рубль 0,4165 - 0,4175 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9200

EUR/UAH     31,6884    31,7310

RUB/UAH     0,4213      0,4222

Курс долара на міжбанку розвернувся до зростання

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5214 - 31,5641 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 2789,5838 гривень за 100 доларів (-5,2759 гривень).

НБУ значно знизив довідковий курс долара Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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