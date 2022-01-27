Курс долара на міжбанку піднявся вище 29 гривень

Курс долара на міжбанку 27 січня 2022 року піднявся вище 29 гривень за долар. Це максимальний рівень з кінця лютого 2015 року, коли на ринку протягом декількох днів спостерігалася справжня паніка і курс виріс до 30 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

За даними компанії, долар виріс на 20 копійок, торги проходили вище 29 гривень протягом декількох годин. Після 15:30 курс дещо знизився. Водночас видання Мінфін зазначає, що на ринку попит перевищує пропозицію, а НБУ вибірково закриває найдорожчі заявки. При цьому на російському ринку намітилися тенденція до зниження курсу долара, який подешевшав на 2 рубля до 78 рублів. Це може бути індикатором стабілізації після волатильності, викликаної підготовкою Кремля до війни з Україною.