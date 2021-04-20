Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,73 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 33,7382 - 33,7540 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлено на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд і знову піднявся до рівня 28 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.