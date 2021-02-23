Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 23 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,93 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9350 - 27,9500 грн/долар, євро 33,9214 - 33,9340 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд.