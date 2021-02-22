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Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 17:15
Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 22 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8600 - 27,8850 грн/долар, євро 33,8387 - 33,8691 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 19 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,7653 - 33,7895 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого встановлено на такому рівні: 27,9304 гривень за 1 долар (+0,0836 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 27,8468 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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