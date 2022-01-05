Курс долара виріс до максимуму за півроку

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс зріс на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,4551 гривень за 1 долар (+0,1575 грн). При цьому курс долара на 5 січня становить: 27,2976 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за півроку. Вище курс був тільки 25 червня 2021 року - 27,4589 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)