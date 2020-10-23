Долар на міжбанку знову почав дорожчати

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,32 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 23 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,3250 грн/долар, євро 33,5133 - 33,5283 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Відзначимо, 22 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 33,4207 - 33,4444 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2911 гривень за 1 долар (+0,0261 грн). При цьому курс долара на 23 жовтня становить 28,2650 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає після трьох днів зниження.