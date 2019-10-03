Курс долара на міжбанку піднявся до 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 27,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9500 - 24,9800 грн/долар, євро 27,3202 - 27,3531 грн/євро, російський рубль 0,3830 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9500 24,9800 EUR/UAH 27,3202 27,3531 RUB/UAH 0,3830 0,3839

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9000 - 24,9300 грн/долар, євро 27,2580 - 27,2908 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 жовтня встановлено на такому рівні: 2485,9769 гривень за 100 доларів (+30,4467 гривень).

За даними аналітиків, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку та економічного блоку уряду 1 жовтня. За даними міністра, на нараді представники НБУ називали фактори, які впливають на курс гривні: інтерес нерезидентів до ОВДП і збільшення врожайності в сільському господарстві.