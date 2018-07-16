Курс долара на міжбанку трохи знизився

Євро подорожчав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 16 липня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився до 26,23 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2150 - 26,2300 грн/долар, євро 30,6479 - 30,6654 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4213 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2150 26,2300

EUR/UAH 30,6479 30,6654

RUB/UAH 0,4208 0,4213

Нагадаємо, 13 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2350-26,2450, євро 30,5427-30,5518 грн/євро, російський рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2018 року дещо послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2623,3225 гривні за 100 доларів (+0,518);

3054,3344 гривні за 100 євро (-3,3311);

4,2112 гривні за 10 рублів (-0,0051).