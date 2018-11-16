Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 16 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,80 грн/долар, купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 31,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 31,5040 - 31,5240 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,4495 31,4835

RUB/UAH 0,4199 0,4208

Нагадаємо, 15 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7650 - 27,7900 грн/долар, євро 31,3827 - 31,3999 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4256 гривень за 100 доларів (-6,515 гривень).