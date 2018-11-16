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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар

Новости » Финансы    16.11.2018 - 13:43
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 16 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,80 грн/доллар, в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 31,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,5040 - 31,5240 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,8000

EUR/UAH     31,4495    31,4835

RUB/UAH     0,4199       0,4208

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар

Напомним, 15 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7650 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,3827 - 31,3999 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 2777,4256 гривен за 100 долларов (-6,515 гривен).

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Темы: Курс доллара
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