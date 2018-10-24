ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,24 грн/долар

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 13:40
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара знову зростає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 24 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,24 грн/долар, в покупці також виріс до 28,21 грн/долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 32,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 32,2203 - 32,2495 грн/євро, російський рубль 0,4288 - 0,4295 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2150    28,2400

EUR/UAH     32,1763    32,2048

RUB/UAH     0,4299       0,4305

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,24 грн/долар

Нагадаємо, 23 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1450 - 28,1700 грн/долар, євро 32,2682 - 32,2940 грн/євро, російський рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2814,9402 гривень за 100 доларів (+6,8997).

НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар Курс долара на міжбанку виріс до 28,20 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривніКурс долараМіжбанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся