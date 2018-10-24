Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,24 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара знову зростає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 24 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,24 грн/долар, в покупці також виріс до 28,21 грн/долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 32,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 32,2203 - 32,2495 грн/євро, російський рубль 0,4288 - 0,4295 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2150 28,2400

EUR/UAH 32,1763 32,2048

RUB/UAH 0,4299 0,4305

Нагадаємо, 23 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1450 - 28,1700 грн/долар, євро 32,2682 - 32,2940 грн/євро, російський рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2814,9402 гривень за 100 доларів (+6,8997).