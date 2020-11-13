Курс долара на міжбанку почав знижуватися після тижневого зростання

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1450 - 28,1650 грн/долар, євро 33,2448 - 33,2684 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3649 грн/рубль.

Відзначимо, 12 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,2467 - 33,2616 грн/євро, російський рубль 0,3651 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 28,1963 гривень за 1 долар (+0,0353 грн). При цьому курс долара на 12 листопада становить 28,1610 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.