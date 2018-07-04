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Курс долара на міжбанку о 13:05 збільшився до 26,45 грн/долар

НовиниФінанси    04.07.2018 - 13:10
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Курс євро виріс до 30,77 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 4 липня 2018 року о 13:05 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 11 копійок до 26,45 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок – до 30,77 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3500 – 26,4500 грн/долар, євро 30,7478 – 30,8539 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4185 грн/рубль.

За станом на 13:05 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,7539 30,7745

RUB/UAH 0,4176   0,4182

Нагадаємо, 3 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3400, євро 30,6643 – 30,6940 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,29 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2629,9259 гривні за 100 доларів (+6,6567); 3067,8086 гривні за 100 євро (+14,5856); 4,1600 гривні за 10 рублів (+0,0053).

 

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,32 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,45 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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