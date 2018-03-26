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Курс долара на міжбанку о 12:45 підвищився до 26,33 грн/долар

НовиниФінанси    26.03.2018 - 12:48
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 32,67 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2018 року о 12:45 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 5 копійок до 26,33 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 25 копійок – до 32,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 32,4626 - 32,5120 грн/євро, російський рубль 0,4602 - 0,4614 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2900 26,3300

EUR/UAH 32,6258 32,6728

RUB/UAH 0,4618   0,4631

Нагадаємо, 23 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2550 – 26,2800, євро 32,3934 – 32,4216 грн/євро, російський рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2626,5478 гривні за 100 доларів (+1,1829); 3242,7359 гривні за 100 євро (+9,3365); 4,5993 гривні за 10 рублів (-0,0196).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,38 гривні/долар Курс долара на міжбанку на 10:30 збільшився до 26,30 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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