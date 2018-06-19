Курс долара на міжбанку о 12:35 збільшився до 26,46 грн/долар

Курс євро впав до 30,53 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 19 червня 2018 року о 12:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 4 копійки до 26,46 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок – до 30,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3800 – 26,4200 грн/долар, євро 30,5454 – 30,5890 грн/євро, російський рубль 0,4112 - 0,4120 грн/рубль.

За станом на 12:35 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4600

EUR/UAH 30,4949 30,5269

RUB/UAH 0,4118 0,4126

Нагадаємо, 18 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3900 – 26,4200, євро 30,6255 – 30,6498 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2632,8987 гривні за 100 доларів (+1,3444); 3057,5853 гривні за 100 євро (+6,0349); 4,1474 гривні за 10 рублів (-0,0507).