Курс долара на міжбанку о 12:25 зменшився до 26,20 грн/долар

Курс євро впав до 30,70 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 10 липня 2018 року о 12:25 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 5 копійок до 26,20 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок – до 30,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2000 – 26,2400 грн/долар, євро 30,7745 – 30,8215 грн/євро, російський рубль 0,4195 - 0,4204 грн/рубль.

За станом на 12:25 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1900 26,2000

EUR/UAH 30,6972 30,7064

RUB/UAH 0,4187 0,4193

Нагадаємо, 9 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2500, євро 30,8530 – 30,8857 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2624,9754 гривні за 100 доларів (-6,6196); 3094,5835 гривні за 100 євро (+9,3015); 4,1776 гривні за 10 рублів (+0,0085).