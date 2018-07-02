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Курс долара на міжбанку о 10:35 зменшився до 26,24 грн/долар

НовиниФінанси    02.07.2018 - 10:41
Фото: курс долара на міжбанку знизився (УНІАН)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (УНІАН)

Євро знизився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 2 липня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 12 копійок до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,52 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2100 – 26,2400 грн/долар, євро 30,4953 – 30,5249 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2100 26,2400

EUR/UAH 30,4953 30,5249

RUB/UAH 0,4152   0,4160

Нагадаємо, 27 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 30,5522 – 30,5986 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,33 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2632,7494 гривні за 100 доларів (+13,8324); 3058,2017 гривні за 100 євро (+1,4018); 4,1700 гривні за 10 рублів (-0,0009).

НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар Курс долара на міжбанку 27 червня підвищився до 26,36 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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