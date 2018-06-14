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Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,17 грн/долар

НовиниФінанси    14.06.2018 - 10:34
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро виріс на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 14 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 1 копійку до 26,17 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок до 30,90 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1500 – 26,1700 грн/долар, євро 30,8805 – 30,9041 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1500 26,1700

EUR/UAH 30,8805 30,9041

RUB/UAH 0,4191   0,4197

Нагадаємо, 13 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,7641 – 30,7850 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,4210 гривні за 100 доларів (+3,6720); 3073,2521 гривні за 100 євро (-1,9412); 4,1391 гривні за 10 рублів (-0,0454).

НБУ на 14 червня послабив курс гривні до 26,12 грн/долар Курс долара на міжбанку 13 червня підвищився до 26,16 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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