Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,34 грн/долар

Євро знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 18 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 2 копійки до 26,34 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,48 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3000 – 26,3400 грн/долар, євро 30,4369 – 30,4806 грн/євро, російський рубль 0,4134 - 0,4143 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3400

EUR/UAH 30,4369 30,4806

RUB/UAH 0,4134 0,4143

Нагадаємо, 15 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3300 – 26,3600, євро 30,5454 – 30,5776 грн/євро, російський рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2631,5543 гривні за 100 доларів (+9,5865); 3051,5504 гривні за 100 євро (-24,0178); 4,1981 гривні за 10 рублів (-0,0138).