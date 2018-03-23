Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,27 грн/долар

Євро виріс до 32,40 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 23 березня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1 копійку – до 26,27 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 32,40 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2300 – 26,2700 грн/долар, євро 32,3520 – 32,3987 грн/євро, російський рубль 0,4593 - 0,4604 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2700

EUR/UAH 32,3520 32,3987

RUB/UAH 0,4593 0,4604

Нагадаємо, 22 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 – 26,2800, євро 32,2988 – 32,3480 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2625,3649 гривні за 100 доларів (-2,7325); 3233,3994 гривні за 100 євро (+4,5189); 4,6189 гривні за 10 рублів (+0,0479).