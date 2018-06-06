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Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,18 грн/долар

НовиниФінанси    06.06.2018 - 10:37
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 26 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 6 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 2 копійки до 26,18 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 26 копійок до 30,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1600 – 26,1800 грн/долар, євро 30,7615 – 30,7850 грн/євро, російський рубль 0,4219 - 0,4224 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1600 26,1800

EUR/UAH 30,7615 30,7850

RUB/UAH 0,4219   0,4224

Нагадаємо, 5 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1500 – 26,1650, євро 30,5065 – 30,5214 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2615,6210 гривні за 100 доларів (+2,3335); 3053,7375 гривні за 100 євро (-13,4780); 4,2200 гривні за 10 рублів (+0,0022).

НБУ на 6 червня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар Курс долара на міжбанку 5 червня підвищився до 26,165 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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