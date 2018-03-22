Курс долара на міжбанку о 10:25 зберігся на рівні 26,28 грн/долар

Євро виріс до 32,50 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 22 березня 2018 року о 10:25 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні до 26,28 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 32,50 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 32,4457 – 32,4952 грн/євро, російський рубль 0,4618 - 0,4628 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,4457 32,4952

RUB/UAH 0,4618 0,4628

Нагадаємо, 21 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3000 – 26,3400, євро 32,3200 – 32,3665 грн/євро, російський рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,28 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2628,0974 гривні за 100 доларів (-2,0144); 3228,8805 гривні за 100 євро (+0,1553); 4,5710 гривні за 10 рублів (+0,0130).