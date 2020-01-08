Курс долара ще трохи знизився

Офіційний курс долара на 8 січня 2020 року встановлено на рівні 23,67 гривень, це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 23,6785 гривень за 1 долар (-0,0077 гривень).

При цьому курс долара на 28 грудня - 7 січня становив 23,6862 гривень за 100 доларів.

Фото: курс долара

Нагадаємо, в перший банківський день 2020 року курс долара різко впав після стрибка перед Новим роком. Зокрема, в обмінних пунктах долар відразу подешевшав більш ніж на 50 копійок - до 23,97 гривень за долар у продажу. Найбільші банки України теж знизили курс, встановивши його на позначці 23,65-24,30 гривень.

У той же час міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов очікує зміцнення курсу в 2020 році. За його словами, зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"Жоден центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозним змінам курсу. Чи буде зміцнюватися курс в наступному році? Швидше за все, так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках", - зазначив міністр.