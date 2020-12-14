Курс долара на 14 грудня впав нижче 28 гривень вперше за три місяці

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,93 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.