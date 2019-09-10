Курс долара 10 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 27,72 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,93 - 9 вересня), продажу - 25,05 (25,18 - 9 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,26 (27,42 - 9 вересня), продажу - 27,72 (27,86 - 9 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 вересня), продажу 3,84 (3,86 - 9 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-25,35 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,50 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,85 гривень за долар, знизивши його порівняно з 9 вересня (25,03). Таким чином, офіційний курс на 11 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.

Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.