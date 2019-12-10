Курс долара на 10 грудня оновив черговий мінімум за чотири роки

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2368,851 гривень за 100 доларів (-3,6279 гривень).

При цьому курс долара на 9 грудня становить 2372,4789 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 9 грудня - 2372,4789 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 9 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 23,68 гривень за долар, курс купівлі до 23,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,20 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 грудня довідковий курс на рівні 23,67 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 грудня (23,73). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 9 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,79 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,38 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,59 (23,62 - 6 грудня), продажу - 23,79 (23,82 - 6 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,01 (26,10 - 6 грудня), продажу - 26,38 (26,45 - 6 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 6 грудня) грн за 10 рублів.