Банкир дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю
Состояние валютного рынка на середину марта остается стабильным. Значительных колебаний курса не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Как отметил банкир, этому способствует ряд факторов:
- Регуляторная политика: изменение учетной ставки направлено на предотвращение роста потребительских цен и одновременно поддерживает стабильность гривны. Также Национальный банк осуществляет валютные интервенции, регулируя баланс спроса и предложения.
- Международная поддержка: финансовая помощь в этом году почти полностью компенсирует бюджетный дефицит (около 38,8 млрд долларов), что минимизирует риски ослабления гривны. Сотрудничество с международными финансовыми организациями создает дополнительный резерв для поддержания макроэкономической стабильности.
- Экспортная деятельность: экспорт сельскохозяйственной продукции и других стратегических товаров приносит дополнительную валютную выручку, что формирует международные валютные резервы страны.
- Взаимосвязь наличного и безналичного рынков: в течение последних недель разница между курсами наличного и безналичного рынков остается незначительной, что указывает на процесс формирования единого рыночного курса.
- Политика "управляемой гибкости": стратегия НБУ не предусматривает резких колебаний курса, что также способствует его стабильности и прогнозируемости.
Прогноз курса
Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:
- Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42,2 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке).
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен
- Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
"Военные факторы или внешнеполитические изменения остаются ключевыми, однако общая ситуация на валютном рынке в меру контролируемая. Валютный рынок пока хорошо защищен от серьезных потрясений, а возможные изменения будут краткосрочными и ситуативными", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара существенно снизился на прошлой неделе. В итоге доллар подешевел на 22 копейки - с 41,43 до 41,21 гривен.