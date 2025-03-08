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Банкир дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю

Украина, Суббота 08 марта 2025 08:16
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Банкир дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю Фото: курс доллара ожидается в диапазоне 41,4-42,2 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Состояние валютного рынка на середину марта остается стабильным. Значительных колебаний курса не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, этому способствует ряд факторов:

  1. Регуляторная политика: изменение учетной ставки направлено на предотвращение роста потребительских цен и одновременно поддерживает стабильность гривны. Также Национальный банк осуществляет валютные интервенции, регулируя баланс спроса и предложения.
  2. Международная поддержка: финансовая помощь в этом году почти полностью компенсирует бюджетный дефицит (около 38,8 млрд долларов), что минимизирует риски ослабления гривны. Сотрудничество с международными финансовыми организациями создает дополнительный резерв для поддержания макроэкономической стабильности.
  3. Экспортная деятельность: экспорт сельскохозяйственной продукции и других стратегических товаров приносит дополнительную валютную выручку, что формирует международные валютные резервы страны.
  4. Взаимосвязь наличного и безналичного рынков: в течение последних недель разница между курсами наличного и безналичного рынков остается незначительной, что указывает на процесс формирования единого рыночного курса.
  5. Политика "управляемой гибкости": стратегия НБУ не предусматривает резких колебаний курса, что также способствует его стабильности и прогнозируемости.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42,2 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Военные факторы или внешнеполитические изменения остаются ключевыми, однако общая ситуация на валютном рынке в меру контролируемая. Валютный рынок пока хорошо защищен от серьезных потрясений, а возможные изменения будут краткосрочными и ситуативными", - констатировал Лесовой.

Напомним, курс доллара существенно снизился на прошлой неделе. В итоге доллар подешевел на 22 копейки - с 41,43 до 41,21 гривен.

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