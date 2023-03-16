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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 марта

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Украина, Четверг 16 марта 2023 11:49
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 марта Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,20 грн (38,15 - 15 марта)
  • продажа - 38,85 грн (38,80 - 15 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,40 - 15 марта),
  • продажа - 41,00 грн (41,10 - 15 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 15 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 15 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 16 марта составляет 38,6183 гривен за евро (-0,6545 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 марта

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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