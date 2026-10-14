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Курс доллара вырос до максимума с мая 2025 года из-за инфляции в США

19:20 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: доллар вырос до максимума (Getty Images)

Доллар США достиг наивысшего уровня с мая 2025 года на фоне более высоких показателей инфляции и ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индекс спотового доллара поднялся на 0,5%, а потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом исчислении, превысив прогнозы.

Трейдеры закладывают в рыночные прогнозы дальнейшее усиление монетарной политики и повышение ставки ФРС.

На фоне роста спроса на валюту как на безопасную гавань все валюты стран "Большой десятки" ослабли по отношению к доллару.

В частности, евро упал на 0,7% из-за мрачных фискальных перспектив в Европе.

Шведская крона продемонстрировала самый плохой результат, снизившись на 1%, а японская иена просела на 0,4% на фоне низких ставок в Японии и дорогих энергоносителей.

Рост цен на нефть из-за войны войны в Иране также усилил позиции американской валюты.

Напомним, что Национальный банк Украины ввел масштабный пакет валютной либерализации, предполагавший ряд важных послаблений для населения, бизнеса и финансового сектора.

В частности, новые правила существенно увеличили лимиты на покупку и снятие валюты по карточкам.

Тем временем в США команда президента Дональда Трампа продвигала идею создания новой банкноты номиналом 250 долларов с его портретом.

Планировалось, что такой запуск будет приурочен к 250-летию независимости страны.

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