ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину

Украина, Среда 25 июня 2025 10:53
UA EN RU
Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину Фото: Украина банки увеличили ввоз наличных долларов и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на наличную валюту в Украине вырос в мае после апрельского обвала. Однако он по-прежнему ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн долларов, что 52% больше меньше, чем в апреле (300 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 318 млн долларов, что на 22% больше, чем в апреле.
Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину

При этом банки вывезли наличной валюты на 324 млн долларов.
Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину

Курс доллара в мае

Украинцы в мае немного увеличили покупку валюты банках. Чистая покупка валюты составила 248,0 млн долларов.

Объем покупки вырос 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,595 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс остался около уровня 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Данные НБУ свидетельствуют о снижении спроса на валюту в этом году. За апрель 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,1 млрд долларов), за январь-апрель - 4,2 млрд долларов (в прошлом году - 5,0 млрд долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины