Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину
Спрос на наличную валюту в Украине вырос в мае после апрельского обвала. Однако он по-прежнему ниже, чем в начале года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн долларов, что 52% больше меньше, чем в апреле (300 млн долларов).
Кроме того, банки ввезли наличных евро на 318 млн долларов, что на 22% больше, чем в апреле.
При этом банки вывезли наличной валюты на 324 млн долларов.
Курс доллара в мае
Украинцы в мае немного увеличили покупку валюты банках. Чистая покупка валюты составила 248,0 млн долларов.
Объем покупки вырос 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.
Всего с начала года украинцы купили в банках 3,595 млрд долларов.
Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.
Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс остался около уровня 41,50 грн/доллар.
В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Данные НБУ свидетельствуют о снижении спроса на валюту в этом году. За апрель 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,1 млрд долларов), за январь-апрель - 4,2 млрд долларов (в прошлом году - 5,0 млрд долларов).
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