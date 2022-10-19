Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 19 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,00 грн (40,05 - 18 октября)

продажа - 40,80 грн (40,85 - 18 октября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 38,40 грн (38,35 - 18 октября),

продажа - 39,65 грн (39,60 - 18 октября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,00 - 18 октября),

продажа - 8,50 грн (8,50 - 18 октября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 октября составляет 35,9451 гривен за евро (+0,3255 грн).