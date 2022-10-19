Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 19 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,00 грн (40,05 – 18 жовтня)

продаж – 40,80 грн (40,85 – 18 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,40 грн (38,35 – 18 жовтня),

продаж – 39,65 грн (39,60 – 18 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,00 грн (8,00 – 18 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 18 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 жовтня становить 35,9451 грн за євро (+0,3255 грн).