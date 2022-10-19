Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 19 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 19 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,00 грн (40,05 – 18 жовтня)
- продаж – 40,80 грн (40,85 – 18 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,40 грн (38,35 – 18 жовтня),
- продаж – 39,65 грн (39,60 – 18 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,00 грн (8,00 – 18 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 18 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 жовтня становить 35,9451 грн за євро (+0,3255 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар.
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