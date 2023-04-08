ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза

Новина українською →
Украина, Суббота 08 апреля 2023 08:29
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 3 по 7 апреля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 1 млн долларов и продал 126,34 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 125,34 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты в 2,7 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 343,18 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 62,30 млн долларов и продал 7 369,75 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 7 307,45 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1 669,0 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс НБУ
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян