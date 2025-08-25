Курс доллара удивил стабильностью: чего ожидать в ближайшие недели

Динамика курса доллара

Как отметила Золотько, 18 августа доллар стоил 41,34 гривен, а 22 августа - 41,22 гривен. В банковских кассах доллар держался в пределах 41,01-41,58 гривен в зависимости от дня.

На межбанке торги были волнообразными: сначала гривна ослабевала, потом немного укрепилась, а в пятницу доллар подорожал на 16 копеек - до 41,36 гривен. Всего за неделю гривна потеряла всего 8 копеек.

"Действия НБУ, большие резервы и стабильные доходы от экспорта помогают гривне оставаться более-менее стабильной. Люди покупают немного валюты, бизнес готовится к закупкам - поэтому разница между межбанком и кассами мала", - сказала Золотько.

Прогноз на ближайшие недели

Эксперт отмечает, что риски остаются: "Война и мировая экономика создают неопределенность. Задержки с международной поддержкой или новые обострения могут ослабить гривну".

В то же время в отсутствии таких факторов изменения курса будут незначительными. "Мы прогнозируем колебания в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель", - подчеркнула Золотько.