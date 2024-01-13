Курс доллара упал благодаря снижению дефицита валюты. НБУ сократил продажу на межбанке

НБУ в течение недели 8-12 января 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 673,27 млн долларов, сократив продажу на 14,7% по сравнению с предыдущей неделей (789,30 млн долларов).

Объем также значительно ниже по сравнению с тремя последними неделями 2023 года (25-29 декабря - 891,80 млн долларов, 18-22 декабря - 977,27 млн долларов 11-15 декабря - 862,51 млн долларов).

В итоге курс доллара на межбанке упал на 40 копеек с уровня 38,20-38,30 грн/доллар до 37,80-90 грн/доллар. Официальный курс снизился с максимума в 38,22 до 37,83 грн доллар. На наличном рынке курс упал с 39,30 до 38,90 грн/доллар

Курс доллара и позиция НБУ

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,22 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости".

По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.