Курс доллара вышел на рекорд, но до 46 грн не дойдет: аналитик объяснил валютную динамику

Почему доллар подорожал

По словам Козака, на курс одновременно влияет ряд факторов, действующих в одном направлении. Прежде всего, это ситуация, которая, по его оценке, не улучшается.

Отдельным фактором эксперт называет усиление страхов из-за увеличения российских атак и обстрелов украинских городов, в частности, Киева.

''То, что появилось достаточно большое количество оружия, которое долетало до Киева, разрушало здесь – это тоже можно отнести к первому фактору. Это, конечно, не способствует укреплению гривны'', – отметил Козак.

В то же время на гривну давят макроэкономические факторы. Эксперт отмечает, что национальная валюта постепенно девальвируется. По его оценке, к концу 2026 года курс может составить около 45,8 грн за доллар.

''То есть это плавная девальвация, которая была запланирована и каждый год она есть'', – объяснил Козак.

Еще одним фактором он называет сокращение экспорта. Из-за ограничений экспорта через порты Одессы, небольших объемов перевозок через Дунай и ограничений на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в Украину поступает меньше валютной выручки.

''Соответственно, чем меньше экспорт, тем меньше валюты в страну поступает. Это тоже такой фактор, который усугубился в последние месяцы'', – сказал эксперт.

На ситуацию с валютными поступлениями также оказывает влияние состояние украинской металлургии. Козак отметил, что остановка металлургической отрасли и сокращение выплавки металла лишают Украину части экспортной выручки. В нормальных экономических условиях экспорт металла составлял значительную часть украинского экспорта.

''Сейчас ее не будет, но это все замещается западной помощью'', – отметил эксперт.

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Является ли курс 45 грн тревожным сигналом

В то же время, саму отметку в 45 грн Козак не считает экономически значимой. По его словам, это, прежде всего, круглое число, которое имеет психологическое значение.

Он обратил внимание на то, что Национальный банк в последнее время увеличил объем продаж валюты. По словам Козака, регулятор проводит политику так называемой конструктивной неопределенности, при которой курс может двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.

''Именно в том и заключается конструктивная неопределенность, чтобы агенты, это бизнес, банки, граждане, не могли прогнозировать курс'', – отметил Козак.

Эксперт также сравнил нынешнее движение курса с ситуацией весной, когда доллар дорожал примерно на 2 грн.

''Ничего существенного не произошло, никаких кардинальных перемен'', – подчеркнул он.

Казак не ожидает, что к концу года доллар поднимется до 46 грн.

''Я думаю, что до 46 не дорастет. На конец года будет курс меньше 46 – 45,8'', – спрогнозировал эксперт.

Какие возможности имеет НБУ

По мнению Козака, у Национального банка достаточно возможностей для влияния на валютный рынок. Они могут возрасти, если Верховная Рада примет необходимые законы в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС и МВФ, а правительство – решения, также предусмотренные этими обязательствами.

Это, по словам эксперта, должно открыть путь для дальнейшего финансирования Украины: до конца года страна может получить более 20 млрд долларов.

Кроме того, по прогнозам НБУ, золотовалютные резервы на конец года должны быть максимальными.

"Поэтому возможности сдерживать курс или даже устанавливать курс по своему желанию у Нацбанка есть и еще будут долгое время", - считает Козак.

Ускорит ли рекорд доллара инфляцию

Сам по себе рост курса на 1–3% фактически не влияет на инфляцию, считает эксперт.

По его словам, инфляция по итогам года будет близка к 10%.

''А 9 или 10, или 11 – это не очень чувствуется'', – отметил Козак.

Как хранить сбережения

Казак советует не хранить все сбережения в одной валюте. По его мнению, средства следует распределять между гривневыми и валютными инструментами.

В частности, часть сбережений можно держать в гривневых инструментах, например, ОВГЗ или других облигациях, часть – в долларах, а часть – в евро.

Как один из возможных вариантов эксперт называет соотношение 50% в гривневых инструментах и по 25% в долларах и евро.

''Новые поступления также нужно делить между этими условными корзинами. Тогда не придется продавать доллар, покупать евро, продавать евро, покупать гривны, бегать за колебаниями курса'', – пояснил Козак.

По его словам, такая диверсификация позволяет защищать сбережения от девальвации, ревальвации и инфляции.

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