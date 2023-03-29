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Министр финансов не видит валютных рисков в Украине в этом году

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Украина, Среда 29 марта 2023 11:02
Министр финансов не видит валютных рисков в Украине в этом году Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина максимально приблизилась к покрытию бюджетных нужд на этот год. Если международные партнеры выполнят обязательства, то страна сможет профинансировать потребности.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

"Поэтому министр не видит валютных рисков", - говорится в сообщении ЕБА.

Марченко подчеркнул, что была проведена колоссальная работа и, как результат, согласована программа поддержки от МВФ на четыре года, хотя дискуссии были сложными.

По его словам, программа отличается от предыдущих, ведь впервые МВФ ввел программу для воюющей страны. В ближайшее время ожидается финальное решение Совета директоров фонда по программе расширенного финансирования. Первый же транш финансирования от МВФ ожидается уже весной.

Марченко сообщил, что в программе предусматривается два этапа - во время военного положения и направленный на восстановление. На первом этапе предусматриваются меры фискально-монетарного характера, второй включает в себя изменения и реформы по восстановлению и интеграции в ЕС.

Напомним, по данным НБУ, спрос на валюту в Украине остается значительным, а валютный рынок - зависимым от интервенций НБУ. В частности, с начала года НБУ продал на межбанке 6,8 млрд долларов.

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