Мировые цены на нефть падают второй день подряд: что стало причиной

Цены на нефть во вторник, 11 октября снизились, продолжив падение почти на 2% на предыдущей сессии, поскольку укрепление доллара США вызвало опасения по поводу замедления мирового спроса. Инвесторы были обеспокоены ростом процентных ставок и эскалацией войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,3%, до 95,92 долларов. Американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,4% до 90,73 долларов за баррель.

Доллар вырос во вторник, поскольку опасения по поводу роста процентных ставок и геополитической напряженности беспокоят инвесторов.

Сильный доллар снижает спрос на нефть, делая ее дороже для покупателей, использующих другие валюты.

Повышение ставок на сегодняшний день начало замедлять экономику, и весь удар ужесточения политики не будет ощущаться в ближайшие месяцы, заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард.

"Хорошие данные по занятости укрепили ожидания еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в следующем месяце, оставив риск снижения мирового спроса на нефть", - отмечают аналитики ANZ Research.

Аналитики добавили, что последовательная нулевая политика COVID-19 в Китае в преддверии съезда Коммунистической партии "не помогает" спросу.

Чтобы ограничить потери, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, (ОПЕК+) на прошлой неделе решили снизить свою цель по добыче на 2 миллиона баррелей в день, что еще больше усилило опасения по поводу сокращения поставок нефти.

"Более важным является бычий сигнал, который ОПЕК+ посылает здесь, реагируя на краткосрочную динамику рынка и пытаясь стабилизировать или повысить цены, несмотря на среднее мнение о том, что рост спроса будет опережать рост предложения до конца года", — сказал управляющий партнер Стивен Иннес. в SPI Asset Management.

Санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале соответственно, а на прошлой неделе блок окончательно одобрил новую серию санкций против России, включая ограничение цен на экспорт российской нефти.

Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией и рассмотрит предложения после объявленного изменения прав собственности на нефтегазовый проект "Сахалин-1", заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. В пятницу Россия издала постановление, разрешающие ей конфисковать 30% акций Exxon Mobil и наделяющие российскую государственную компанию полномочиями решать, могут ли иностранные акционеры, включая индийскую ONGC Videsh, сохранить свое участие в проекте.