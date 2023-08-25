Курс доллара перешел к снижению: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 25 августа средний курс доллара по Украине упал на 10 копеек до 38,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 25 августа составляет 39,655 гривен за евро (+0,1207 гривен).

Рост курса доллара

Напомним, курс доллара пошел вверх в начале прошлой недели и за это время подорожал примерно на 1 гривну.

До этого курс доллара снижался в течение нескольких месяцев, хотя в конце июля курс вырос на 50 копеек. Тогда НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке нормален и что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

Рост курса может быть вызван тем, что НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке. Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".