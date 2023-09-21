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Курс доллара падает: сколько стоит валюта в обменниках

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться после резкого роста в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 сентября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,40 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,90 гривен, евро по 40,60 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 сентября составляет 39,1394 гривен за евро (-0,0146 гривен).

Курс доллара

Напомним, курс доллара резко вырос в начале текущей недели, поднявшись до максимума, которого он достиг в августе - 38,60 гривен. После этого курс начал снижаться.

Совет по финансовой стабильности заявил, что в 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами НБУ стабилизировали курсовые ожидания. При этом уровень рисков на валютном рынкее остается стабильным после всплеска в 2022 году.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о желательности ослаблений гривны. Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. В бюджете-2024 заложен курс 41,4 грн/доллар.

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