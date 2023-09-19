Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию на валютном рынке Украины

Уровень системных рисков финансового сектора Украины снизился по сравнению с исторически самыми высокими уровнями первого полугодия прошлого года. Ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на восьмой отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2022 года по июль 2023 года.

Как отмечается в отчете, в 2022 году риски валютного рынка были высокими, а курсовые ожидания - пессимистическими. Однако ряд мер Национального банка по стабилизации валютного рынка и поступления международной помощи способствовали снижению рисков и наращиванию международных резервов.

В 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами НБУ по повышению привлекательности гривневых активов и предотвращению непроизводительного оттока капитала стабилизировали курсовые ожидания.

"Курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов также создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений", - говорится в документе.

Валютный рынок

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как гражданам, так и предприятиям. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6. В то же время, по состоянию на 19 сентября курс на наличном рынке составляет 38,6 гривен.

Национальный банк Украины считает своей главной задачей обеспечение стабильного курса гривны.

НБУ примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, такие условия пока формируются.