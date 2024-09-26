От чего будет зависеть изменение курса доллара: ответ НБУ

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Центру экономической стратегии .

"Логика наших действий четко вписывается в ту стратегию постепенного перехода к инфляционному таргетированию и смягчения валютных ограничений, и перехода к управляемой гибкости обменного курса, которую в прошлом году мы утвердили в результате сотрудничества и обсуждения с нашими коллегами из Международного валютного фонда", - сказал он.

Николайчук напомнил, неделю назад Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, где, кроме утверждения режима гибкого инфляционного таргетирования, также и закрепил основы валютно-курсовой политики, которая остается неизменной.

"Мы своими действиями продолжим закрывать дефицит структурного дефицита валюты частного сектора, который у нас складывается в условиях полномасштабной войны. Мы своими действиями будем помогать валютному рынку избегать чрезмерных курсовых колебаний, и мы будем своими действиями обеспечивать такую ситуацию, за которой мы будем сохранять контроль как за курсовыми и инфляционными ожиданиями, а также будем выполнять свои задачи и обеспечение привлекательности инструментов в национальной валюте и, собственно, курсовые параметры", - добавил замглавы НБУ.

Николайчук отметил, что действия НБУ на валютном рынке будут калиброваться, как это делают от монетарного комитета до монетарного комитета. "В то же время, общая направленность наших действий будет оставаться неизменной", - сказал он.

НБУ после ожидаемого скачка инфляции в конце этого года до 8,5% будет направлять свои действия на то, чтобы развернуть инфляцию и в следующем году снизить ее. "Там примерно до 7%, и уже там достичь своих целей с 5% в 26 году. Понятно, что этого невозможно будет сделать, если мы не сможем выполнить задачи валютно-курсовой политики, которые я перечислил", - пояснил Николайчук.