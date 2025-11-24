Курс доллара обновил исторический максимум

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Стоимость валюты США увеличилась на 11 копеек и обновила исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 25 ноября 2025 года составляет 42,3713 гривны за единицу валюты. Это является историческим максимумом для стоимости валюты США по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2025 года, когда курс достигал 42,28 гривны.
С начала 2025 года доллар прибавил в цене 35 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта выросла еще на 40 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.
Курс доллара и евро на 25 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 25 ноября составляет 48,9177 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению с показателем на 24 ноября ее цена выросла на 21 копейку.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанковском рынке 21 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар (покупка-продажа). По сравнению с результатами закрытия 20 ноября курс доллара повысился на 3 копейки.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке стоимость доллара выросла на 15 копеек по сравнению с 23 ноября: в среднем его продают по 42,63 гривны. Евро также прибавило в цене – на 14 копеек. 24 ноября средний курс продажи составляет 49,27 гривны.
Руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что до конца года доллар будет удерживаться в пределах 41,5–42,7 грн. Аналитики Dragon Capital отмечают, что в 2025 году курс валюты США не должен превысить уровень 43 гривны.