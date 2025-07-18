Курс доллара в обменниках упал до 42 гривен, курс евро - ниже 49 гривен

По состоянию на утро 18 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела.

Официальный курс на 18 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8670 гривен за 1 доллар (+0,0541 грн).

Официальный курс евро составит 48,4527 гривен за 1 евро (-0,0670 грн).