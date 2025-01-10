Курс доллара в обменниках превысил еще одну отметку

По состоянию на утро 10 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 43,05 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,50 гривен, евро по 43,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,37-42,40 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил пятый исторический максимум подряд. Официальный курс на 10 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2825 гривен за 1 доллар (+0,0464 грн).

Предыдущий максимум был 9 января 2024 года - 42,2361 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 43,5594 гривен за 1 евро (+0,1322 грн).

Наличный курс сейчас полностью зависит от межбанка. Банки продают через свои кассы и обменники наличную валюту, купленную у НБУ. При этом банки добавляют свою комиссию, из-за чего наличный курс немного выше безналичного.

Прогноз курса

По прогнозам финансовых аналитиков, курс доллара будет расти в 2025 году. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что гривна будет слабой в первом полугодии, но во втором возможна стабилизация. Однако осенью снова может начаться рост курса доллара, хотя он не будет таким активным, как в первой половине года.

"Прогноз по курсу гривны относительно доллара предусматривает, что он может достичь уровня 43-44 гривны за доллар и стабилизироваться на уровне 45 до лета. В конце года курс может вырасти до 47 гривен за доллар", - сказал он.