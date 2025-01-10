Доллар будет дорожать: какой курс прогнозируют аналитики в течение 2025 года

Курс доллара вырос за 2024 год на 10,7% до 42 гривен. Финансовые аналитики прогнозируют девальвацию национальной валюты примерно такими же темпами и в 2025 году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Доллар или евро: в какой валюте украинцам лучше хранить деньги в 2025 году ".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что гривна будет слабой в первом полугодии, но во втором возможна стабилизация при условии хорошего урожая и активности аграрного сектора. Однако осенью снова может начаться рост курса доллара, хотя он не будет таким активным, как в первой половине года.

"Прогноз по курсу гривны относительно доллара предусматривает, что он может достичь уровня 43-44 гривны за доллар и стабилизироваться на уровне 45 до лета. В конце года курс может вырасти до 47 гривен за доллар", - сказал он.

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина считает, что средний курс доллара в течение 2025 года не превысит 44 гривны. Однако к концу года он ожидает рост курса доллара до уровня 46 гривен. Такой прогноз основывается на предположении, что война может продолжаться в течение всего года.

"Конечно, возможность завершения войны в этом году существует, и многое зависит от политики наших международных партнеров. Поэтому экономические тенденции в 2025 году, вероятно, будут похожи на те, что мы наблюдали в 2024-м. Однако экономика уже не будет расти на уровне 4-5%, как в начале прошлого года", - сказал он.

Щербина считает, что 2025 финансовый год будет относительно стабильным и прогнозируемым. Однако, по его мнению, в 2026 году, вероятно, финансовая помощь Украине значительно уменьшится, что повлечет большие колебания курса доллара.