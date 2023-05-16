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Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

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Украина, Вторник 16 мая 2023 11:54
Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания Фото: украинцы улучшили ожидания по курсу доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросов НБУ .

По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте.

В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар (в марте - 39,78 грн/доллар).

Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

Напомним, курс доллара на наличном рынке в мае колеблется ниже уровня 38 гривен за доллар. На 16 мая он составляет 37,70 гривен за доллар.

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