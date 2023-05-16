Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания
Фото: украинцы улучшили ожидания по курсу доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросов НБУ .
По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.
Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте.
В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар (в марте - 39,78 грн/доллар).
Напомним, курс доллара на наличном рынке в мае колеблется ниже уровня 38 гривен за доллар. На 16 мая он составляет 37,70 гривен за доллар.