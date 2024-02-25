RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Курс доллара в марте: чего ожидать на валютном рынке Украины

Фото: курс доллара будет колебаться 38,25-40,5 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"В частности, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением", - отметил банкир.

По его словам, объемы финансовых вливаний на межбанк (валютных интервенций НБУ) вряд ли существенно изменятся: рынок ожидает, что они останутся на уровне 2,5-3 млрд долларов (по крайней мере, такое предположение актуально учитывая расходы регулятора в последние несколько месяцев).

"Соответственно глобальные изменения в основных характеристиках рынка будут скорее "косметическими" или консервативными, а не системными или революционными", - прогнозирует Лесовой.

Эксперт считает, что сохранится руководящая роль курсов межбанка: на наличном рынке курсообразование будет опираться именно на показатели безналичного рынка с добавлением комиссии финучреждений. Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.

"В целом ситуация на рынке будет крайне похожа на январско-февральскую. Это касается не только стратегии НБУ, но и других взаимосвязанных факторов, которые будут формировать рынок", - добавил он.

Что будет вливать на рынок

Как отметил Лесовой, на рынок также будет вливать получение траншей по макрофину: грант от Японии на 4,7 млрд долларов и первый транш от ЕС на 4,5 млрд евро будут направлены на покрытие расходов госбюджета, накопленные за 2 месяца текущего года, а также на расходы последующих месяцев. Стратегически важно получить системную финансовую помощь в ежемесячном объеме около 3 млрд долларов.

Кроме того, уровень социальных настроений - косвенный, но крайне важный фактор для всех сфер жизни, в том числе для валютного рынка. "Любые социальные штормы могут искрой перекинуться на валютный рынок. Чрезмерные эмоции могут спровоцировать рост спроса, который придется преодолевать увеличением валютных интервенций", - считает банкир.

Прогноз курса

"Можем предположить, что ситуация на рынке будет вполне адекватной и будет совпадать с текущими трендами: ожидается, что амплитуда курсовых изменений будет находиться в коридоре 38-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро на безналичном рынке и 38,25-40,5 грн/доллар и 41,5-43,5 грн/евро на наличном рынке. Конечно, нельзя исключать, что на рынок еще могут давить до сих пор не учтенные/неожиданные факторы. Однако учитывая своевременные и оперативные действия НБУ, рынку вряд ли будут угрожать какие-то неконтролируемые процессы", - сказал Лесовой.

Прогнозы курса

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.

По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики – 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ